17 августа

16 августа

Популярное

В селе Бурятии люди боятся за свою жизнь из-за колодцев

В селе Бурятии люди боятся за свою жизнь из-за колодцев
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Они рискуют свалиться туда в любой момент

Жители Мухоршибири боятся ходить по улице 30 лет Победы. Прохожие могут в любой момент могут упасть в находящиеся там колодцы.
 
- Около дома № 10 есть два колодца. Один из них закрыт непонятно чем. Рядом играют дети, ходят люди, скот. Опасно для жизни – можно провалиться, – рассказали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Они призвали власти принять меры. В ресурсоснабжающей организации, которой принадлежат колодцы, пояснили, что бетонных крышек для них нет. «Как появятся в продаже – заменим», – заверил представитель ООО.
безопасность скотомогильник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке
В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке
Общество, 16.08.2023
Колонию посетил священнослужитель
В Бурятии многодетным семьям выдают жилищные сертификаты
В Бурятии многодетным семьям выдают жилищные сертификаты
Общество, 16.08.2023
В бюджете на эти цели предусмотрено 248,5 млн рублей
26 учителей Бурятии наградят денежными премиями
26 учителей Бурятии наградят денежными премиями
Общество, 16.08.2023
Их поощрят за успехи и достижения в педагогической деятельности
В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд
В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд
Общество, 16.08.2023
В Селенгинске будут проводить ремонтные работы  
В Забайкалье развернётся выставка Никаса Сафронова
В Забайкалье развернётся выставка Никаса Сафронова
Общество, 16.08.2023
Посетители увидят «Осень впечатлений»
В Иркутской области медика оштрафовали за получение взятки
В Иркутской области медика оштрафовали за получение взятки
Общество, 16.08.2023
Он за деньги предлагал продлить больничный
В Бурятии водителей призвали не пить за рулём
В Бурятии водителей призвали не пить за рулём
Общество, 16.08.2023
С начала года с республике задержали пять тысяч нетрезвых водителей 
Жителя Бурятии наказали за выброшенный в лесу мусор
Жителя Бурятии наказали за выброшенный в лесу мусор
Общество, 16.08.2023
Он дважды оставил после себя бытовые отходы
В нацпарке в Бурятии госинспекторы убрали мусор в местах отдыха
В нацпарке в Бурятии госинспекторы убрали мусор в местах отдыха
Общество, 16.08.2023
«Одна выкинутая банка потом постепенно превращаются в стихийную свалку», - отмечают госинспекторы 
В Улан-Удэ презентуют арт-объект «Комната в городе»
В Улан-Удэ презентуют арт-объект «Комната в городе»
Общество, 16.08.2023
Открытие состоится 18 августа у фонтана в Шахматном сквере на Гостиных рядах
Жителей Бурятии приглашают на велопробег в село Заиграево
Жителей Бурятии приглашают на велопробег в село Заиграево
Общество, 16.08.2023
Мероприятие посвящено Дню Государственного флага

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^