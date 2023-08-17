В селе Бурятии люди боятся за свою жизнь из-за колодцев

Они рискуют свалиться туда в любой момент
Жители Мухоршибири боятся ходить по улице 30 лет Победы. Прохожие могут в любой момент могут упасть в находящиеся там колодцы.
- Около дома № 10 есть два колодца. Один из них закрыт непонятно чем. Рядом играют дети, ходят люди, скот. Опасно для жизни – можно провалиться, – рассказали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Они призвали власти принять меры. В ресурсоснабжающей организации, которой принадлежат колодцы, пояснили, что бетонных крышек для них нет. «Как появятся в продаже – заменим», – заверил представитель ООО.
Колонию посетил священнослужитель
В бюджете на эти цели предусмотрено 248,5 млн рублей
В регионе готовятся к эпидсезону
Их поощрят за успехи и достижения в педагогической деятельности
В деле разбиралась прокуратура
В Селенгинске будут проводить ремонтные работы
Посетители увидят «Осень впечатлений»
Он за деньги предлагал продлить больничный
С начала года с республике задержали пять тысяч нетрезвых водителей
Он дважды оставил после себя бытовые отходы
«Одна выкинутая банка потом постепенно превращаются в стихийную свалку», - отмечают госинспекторы
Рост составил более 16%
Открытие состоится 18 августа у фонтана в Шахматном сквере на Гостиных рядах
Мероприятие посвящено Дню Государственного флага
Он рисует картины в стиле «цветы и птицы»