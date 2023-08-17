В селе Бурятии люди боятся за свою жизнь из-за колодцев

Они рискуют свалиться туда в любой момент



Они призвали власти принять меры. В ресурсоснабжающей организации, которой принадлежат колодцы, пояснили, что бетонных крышек для них нет. «Как появятся в продаже – заменим», – заверил представитель ООО.

- Около дома № 10 есть два колодца. Один из них закрыт непонятно чем. Рядом играют дети, ходят люди, скот. Опасно для жизни – можно провалиться, – рассказали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».