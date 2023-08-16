Жителя Бурятии наказали за выброшенный в лесу мусор

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он дважды оставил после себя бытовые отходы



В Бурятии лесная охрана совместно с сотрудниками МЧС, МВД ежедневно патрулируют леса по выявлению нарушителей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



В Баргузинском районе при патрулировании лесная охрана выявила два факта нарушений правил санитарной безопасности в лесах одним и тем же человеком. В апреле и июле при заготовке дров он оставлял после себя бытовые отходы – пакеты, жестяные банки от тушёнки, пластиковые бутылки, картон. Несмотря на то, что мужчина устранил нарушения, он всё-таки был привлечён к административной ответственности.



За несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах по статье 8.31 КоАП РФ ч.1 предусмотрена административная ответственность, в том числе в виде наложения административного штрафа в размере: для физических лиц – от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей, для юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей.

