Он дважды оставил после себя бытовые отходы
В Бурятии лесная охрана совместно с сотрудниками МЧС, МВД ежедневно патрулируют леса по выявлению нарушителей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Баргузинском районе при патрулировании лесная охрана выявила два факта нарушений правил санитарной безопасности в лесах одним и тем же человеком. В апреле и июле при заготовке дров он оставлял после себя бытовые отходы – пакеты, жестяные банки от тушёнки, пластиковые бутылки, картон. Несмотря на то, что мужчина устранил нарушения, он всё-таки был привлечён к административной ответственности.
За несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах по статье 8.31 КоАП РФ ч.1 предусмотрена административная ответственность, в том числе в виде наложения административного штрафа в размере: для физических лиц – от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей, для юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей.
Жителя Бурятии наказали за выброшенный в лесу мусор
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