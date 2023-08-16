Пополнение произошло в многодетной семье
5 августа в Кяхтинском районе Бурятии на свет появилась уже вторая двойня с начала года. Рождение мальчиков-двойняшек зарегистрировали 15-го числа. Родители назвали их Роман и Михаил.
Начальник райотдела ЗАГС поздравила маму двойни с радостным событием и вручила ей главные документы малышей – свидетельства о рождении. Кстати, братья родились в большой семье – они стали десятым и одиннадцатым по счёту детьми.
В районе Бурятии родилась вторая двойня с начала года
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