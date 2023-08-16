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На СВО погиб мобилизованный житель Бурятии

На СВО погиб мобилизованный житель Бурятии
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
У него остались супруга и сыновья

В среду, 16 августа, в Кяхтинском районе проводили в последний путь Дениса Жаркого, который погиб при исполнении воинского долга на специальной военной операции. Прощание с ним проходит в селе Усть-Кяхта.

Денис Викторович родился 27 августа 1988 года в джидинском селе Желтура и учился в местной средней школе. После её окончания в 2005 году поступил в Кяхтинское медицинское училище, откуда выпустился в 2008-ом.
 
В школьные и студенческие годы он активно участвовал в общественной и спортивной жизни учебных заведений. С 2008-го по 2009-ый служил в армии – в медицинском взводе десантно-штурмового батальона одной из воинских частей.

Затем шесть лет – с 2012-го по 2018-ый – жил и работал в Алтайском крае. В 2019-ом вернулся на малую родину. Занимался строительством дорог в республике.

В сентябре 2022-го Денис отправился на СВО в рамках объявленной в России частичной мобилизации и погиб, до конца оставаясь верным данной им присяге. У бойца  осталась любящая семья – супруга, сыновья и сёстры, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».
смерть

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