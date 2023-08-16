В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Селенгинске будут проводить ремонтные работы



Движение через железнодорожный переезд в посёлке Селенгинск Кабанского района в Бурятии будет ограничено 18 августа, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



На пятницу здесь запланировано проведение ремонтных работ.



Движение автотранспортных средств будет ограничено с 02:00 до 09:00 местного времени. Проезд автомобилей через переезд в указанные часы будет осуществляться по одной из двух полос движения.



- Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок, - отметили в пресс-службе.

