В Селенгинске будут проводить ремонтные работы
Движение через железнодорожный переезд в посёлке Селенгинск Кабанского района в Бурятии будет ограничено 18 августа, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
На пятницу здесь запланировано проведение ремонтных работ.
Движение автотранспортных средств будет ограничено с 02:00 до 09:00 местного времени. Проезд автомобилей через переезд в указанные часы будет осуществляться по одной из двух полос движения.
- Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок, - отметили в пресс-службе.
В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд
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