В Бурятию прилетели известные ламы из Индии





В их числе ректор крупнейшего буддийского университета мира – Гоман дацана – Хамбо лама Гоман дацана Ген Жигмед Жамцо.



- Хамбо лама Гоман дацана Ген Жигмед Жамцо родился в Тибете, в провинции Амдо. В раннем возрасте поступил на обучение в местный дацан. Позже он пешком отправился в Южную Индию, в Гоман дацан, чтоб получить здесь полное классическое образование в течение 21 года. Успешно защитив высокое научное звание доктора буддийской философии, Жигмед Жамцо лама успешно прошёл обучение по сложнейшим наукам буддийской тантры, стал выдающимся мастером медитации. На старших курсах, будучи студентом, он уже имел своих учеников, - сообщает Буддийская Сангха России.



В 2021 году Жигмед Жамцо лама стал 81-м Хамбо Ламой крупнейшего буддийского университета мира – Гоман дацана (Южная Индия, штат Карнатака).



- Почётный гость Хамбо Лама Гоман дацана впервые посещает Бурятию. В России и в Бурятии у Ген Жигмед Жамцо много учеников россиян, которые обучались в Индии в Гоман дацане. 81-й Хамбо Лама Гоман дацана Жигмед Жамцо является Учителем многих студентов из Бурятии на протяжении долгих лет их обучения и постижения ими всех уровней великого собрания буддийских философских наук, - подчеркнули в Сангхе.



Вместе с Хамбо ламой Гоман дацана приехал Тензин Чокланг Кентрул Ринпоче. Он считается перерожденцем 69 настоятеля Гоман монастыря в Тибете, учителя буддизма из Тункинского района Бурятии, лхарамбы (высшая буддийская монашеская степень в традиции Гелуг тибетского буддизма) Галсана Лэгдэна Аржигарова Кентул Ринпоче.



Гости примут участие в работе Международного буддийского форума, который пройдёт с 17 по 20 августа (0+).



