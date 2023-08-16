16 августа

15 августа

Популярное

В Бурятию прилетели известные ламы из Индии

В Бурятию прилетели известные ламы из Индии
Общество,  Фото:Сангха России
Они примут участие в работе Международного буддийского форума

16 августа в Улан-Удэ на Международный буддийский форум прилетели известные ламы из Индии. 



В их числе ректор крупнейшего буддийского университета мира – Гоман дацана – Хамбо лама Гоман дацана Ген Жигмед Жамцо.

- Хамбо лама Гоман дацана Ген Жигмед Жамцо родился в Тибете, в провинции Амдо. В раннем возрасте поступил на обучение в местный дацан. Позже он пешком отправился в Южную Индию, в Гоман дацан, чтоб получить здесь полное классическое образование в течение 21 года. Успешно защитив высокое научное звание доктора буддийской философии, Жигмед Жамцо лама успешно прошёл обучение по сложнейшим наукам буддийской тантры, стал выдающимся мастером медитации. На старших курсах, будучи студентом, он уже имел своих учеников, - сообщает Буддийская Сангха России.

В 2021 году Жигмед Жамцо лама стал 81-м Хамбо Ламой крупнейшего буддийского университета мира – Гоман дацана (Южная Индия, штат Карнатака).

- Почётный гость Хамбо Лама Гоман дацана впервые посещает Бурятию. В России и в Бурятии у Ген Жигмед Жамцо много учеников россиян, которые обучались в Индии в Гоман дацане. 81-й Хамбо Лама Гоман дацана Жигмед Жамцо является Учителем многих студентов из Бурятии на протяжении долгих лет их обучения и постижения ими всех уровней великого собрания буддийских философских наук, - подчеркнули в Сангхе.

Вместе с Хамбо ламой Гоман дацана приехал Тензин Чокланг Кентрул Ринпоче. Он считается перерожденцем 69 настоятеля Гоман монастыря в Тибете, учителя буддизма из Тункинского района Бурятии, лхарамбы (высшая буддийская монашеская степень в традиции Гелуг тибетского буддизма) Галсана Лэгдэна Аржигарова Кентул Ринпоче.

Гости примут участие в работе Международного буддийского форума, который пройдёт с 17 по 20 августа (0+).

буддизм лама

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятию опять будут щедро поливать дожди
Бурятию опять будут щедро поливать дожди
Общество, 16.08.2023
На республику надвигаются монгольские и китайские циклоны

В Бурятии простятся с погибшим на СВО мобилизованным
В Бурятии простятся с погибшим на СВО мобилизованным
Общество, 16.08.2023
Жизнь бойца оборвалась незадолго до его 32-го дня рождения 
В Бурятию прилетели известные ламы из Индии
В Бурятию прилетели известные ламы из Индии
Общество, 16.08.2023
Они примут участие в работе Международного буддийского форума
Личный состав МВД по Бурятии пополнился молодыми сотрудниками
Личный состав МВД по Бурятии пополнился молодыми сотрудниками
Общество, 16.08.2023
Восемь молодых полицейских недавно окончили обучение
На севере Бурятии увековечили память погибшего на спецоперации спасателя
На севере Бурятии увековечили память погибшего на спецоперации спасателя
Общество, 16.08.2023
В честь него на перевале Даван установили мемориальную табличку
В Бурятии двух щенков бросили умирать в лесу
В Бурятии двух щенков бросили умирать в лесу
Общество, 16.08.2023
Животным уже через неделю нашли хозяев
В Бурятии родилась ещё одна девочка-богатырь
В Бурятии родилась ещё одна девочка-богатырь
Общество, 16.08.2023
Вес малышки превысил четыре с половиной килограмма
В Бурятию на Международный буддийский форум прибыла делегация Шри-Ланки
В Бурятию на Международный буддийский форум прибыла делегация Шри-Ланки
Общество, 16.08.2023
Делегацию возглавила посол Шри-Ланки в РФ госпожа Джанита Абевикрема Лиянаге
Селенга в столице Бурятии пошла на спад
Селенга в столице Бурятии пошла на спад
Общество, 16.08.2023
За сутки она снизилась на два сантиметра
Бракованные сиротские дома по всей Бурятии превращаются в заброшки
Бракованные сиротские дома по всей Бурятии превращаются в заброшки
Общество, 16.08.2023
Общественники предложили передать их районам 
В Улан-Удэ для осуждённых провели тренинг по взаимодействию
В Улан-Удэ для осуждённых провели тренинг по взаимодействию
Общество, 16.08.2023
Они находили способы выхода из конфликта 
В Бурятии возможен град
В Бурятии возможен град
Общество, 16.08.2023
В Улан-Удэ дождь зарядит после обеда 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^