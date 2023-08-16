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Бурятию опять будут щедро поливать дожди

Бурятию опять будут щедро поливать дожди
Общество, 
На республику надвигаются монгольские и китайские циклоны

В ближайшие дни на Дальнем Востоке обещают обильные осадки. Они накроют семь регионов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Причина тому – надвигающиеся на ДФО циклоны. Очень сложная погода ожидается, в частности, в Приморском крае. Там в отдельных районах 16-17 числа может выпасть до 80-150 мм осадков – 120% месячной нормы.

- На самом деле на весь юг Дальнего Востока в ближайшие дни будут влиять различные циклоны – отечественного, монгольского и китайского происхождения, – заявил Роман Вильфанд. – Они будут зарождаться и обильно поливать дождями Забайкальский край, Амурскую область, Еврейскую АО, Бурятию, юг и восток Хабаровского края и юг Камчатки.
дожди погода

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