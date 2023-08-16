Жителям Бурятии объяснили, как получить медсправку для детсадовцев и школьников

Она потребуется только в двух случаях



- Дети, которые впервые идут в детский сад или первый класс, могут получить медзаключение и оформить медицинскую карту учащегося (форма 026/у), пройдя только осмотр у педиатра/фельдшера в отделении профилактики своей поликлиники или у участкового врача, – отметили в ведомстве. – Объём медицинского осмотра зависит от возраста ребёнка.



При наличии результатов профилактического осмотра за предыдущий календарный год у детсадовцев все результаты переносятся в карту ДОУ (ф.026/у). Повторно проходить специалистов или сдавать анализы не нужно.



В новом учебном году ребятишкам не придётся специально сдавать анализы на гельминтозы – обследование проведут в плановом порядке уже в образовательном учреждении. В СОШ это в период с сентября по октябрь – то есть в течение первой четверти.