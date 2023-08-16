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Личный состав МВД по Бурятии пополнился молодыми сотрудниками

Личный состав МВД по Бурятии пополнился молодыми сотрудниками
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Восемь молодых полицейских недавно окончили обучение

В стенах министерства внутренних дел по Бурятии прошло распределение выпускников образовательных учреждений МВД, прибывших для дальнейшего прохождения службы.

Восемь молодых полицейских недавно окончили обучение в Омской академии, Сибирском и Дальневосточном институтах. Теперь они будут направлены на службу в различные подразделения и районные территориальные органы МВД. Среди них начинающие оперативники, оперуполномоченные экономической безопасности и следователи, которым предстоит применить полученные знания на практике.


С вступительным словом к выпускникам обратился заместитель министра внутренних дел по Бурятии полковник полиции Евгений Давыдов Он поздравил молодых офицеров со вступлением в ряды полицейских и пожелал им профессионально выполнять служебные обязанности. «Я уверен, что вас ждёт успешная служба и вы справитесь со всеми поставленными задачами», - отметил Евгений Давыдов.

Также Евгений Давыдов передал выпускникам напутственные слова от главы ведомства генерал-майора полиции Олега Кудинова.

Уже скоро новоиспечённые правоохранители получат служебные удостоверения и заступят на службу.
полиция

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