Личный состав МВД по Бурятии пополнился молодыми сотрудниками





В стенах министерства внутренних дел по Бурятии прошло распределение выпускников образовательных учреждений МВД, прибывших для дальнейшего прохождения службы.Восемь молодых полицейских недавно окончили обучение в Омской академии, Сибирском и Дальневосточном институтах. Теперь они будут направлены на службу в различные подразделения и районные территориальные органы МВД. Среди них начинающие оперативники, оперуполномоченные экономической безопасности и следователи, которым предстоит применить полученные знания на практике.С вступительным словом к выпускникам обратился заместитель министра внутренних дел по Бурятии полковник полиции Евгений Давыдов Он поздравил молодых офицеров со вступлением в ряды полицейских и пожелал им профессионально выполнять служебные обязанности. «Я уверен, что вас ждёт успешная служба и вы справитесь со всеми поставленными задачами», - отметил Евгений Давыдов.Также Евгений Давыдов передал выпускникам напутственные слова от главы ведомства генерал-майора полиции Олега Кудинова.Уже скоро новоиспечённые правоохранители получат служебные удостоверения и заступят на службу.