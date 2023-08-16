В Бурятии вакцинировать от гриппа планируют 60% населения

В регионе готовятся к эпидсезону
Во вторник, 15 августа, состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии по вопросам профилактики гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и COVID-19 в эпидсезоне 2023-2024 годов, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии
На заседании обсудили готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году, а также мер по недопущению распространения кори. В комиссии приняли участие руководители органов исполнительной власти, главы районов и городских округов, руководители медицинских, детских образовательных организаций и др.
Управление Роспотребнадзора отметило, что первоочередной задачей на начальном этапе является максимальный охват населения вакцинацией против гриппа – до 60%. Был сделан акцент на своевременную обеспеченность медицинских организаций материальными ресурсами, в том числе для лабораторной диагностики, а также на актуальность мер по профилактике COVID-19 в предстоящем эпидсезоне.
Главам районов, городских округов республики, министерству образования поручено обеспечить готовность образовательных организаций к новому учебному году, обратив особое внимание на материально-техническое обеспечение, качество водоснабжения, медицинского обслуживания, безопасность питания, подбор квалифицированных кадров, заблаговременное заключение контрактов.
Кроме того, в связи с продолжающейся в стране напряжённой ситуацией по кори членам комиссии в очередной раз напомнили о необходимости проведения всех мероприятий по недопущению её распространения.
- По результатам обсуждения также утверждён актуализированный комплексный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции на 2023-2025 годы. В адрес государственных органов исполнительной власти, местного самоуправления, других заинтересованных ведомств и служб, руководителей учреждений даны соответствующие поручения, - сообщили в пресс-службе управления.
В Бурятии вакцинировать от гриппа планируют 60% населения
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