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В Бурятии многодетным семьям выдают жилищные сертификаты

В Бурятии многодетным семьям выдают жилищные сертификаты
Общество,  Фото:минсоцзащиты РБ
В бюджете на эти цели предусмотрено 248,5 млн рублей

В 2023 году на обеспечение жильём многодетных семей, имеющих шесть и более детей, в виде единовременной денежной выплаты до 3,5 млн рублей на приобретение жилья из республиканского бюджета направлено 248,5 млн рублей.

По состоянию на 1 августа свидетельства выданы 71 семье. Средства перечислены на счета граждан. Семьи занимаются подбором и приобретением жилья в собственность, сообщили в министерстве социальной защиты Бурятии.

Многодетная семья из села Баянгол Баргузинского района получили в этом году сертификат в размере 3,5 млн рублей на приобретение жилья. Супруги воспитывают шестерых детей – трёх дочерей и трёх сыновей. Теперь вся их большая семья сможет приобрести просторное жильё, в котором будет удобно всем.

По признанию многодетной мамы Светланы самостоятельно улучшить жилищные условия у них не было возможности. Женщина работает уборщиком служебных помещений, а её супруг Будажаб занимается личным подсобным хозяйством. По их словам, жильё для многодетных семей – это самое главное. Такая поддержка от государства очень нужна.

Помимо них в Баргузинском районе сертификаты получили ещё две семьи - из посёлка Юбилейный и из села Уро.

Как сообщал «Байкал-Daily», также сертификат получила семья из Окинского района. Они воспитывают восемь детей. 
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