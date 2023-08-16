В бюджете на эти цели предусмотрено 248,5 млн рублей
В 2023 году на обеспечение жильём многодетных семей, имеющих шесть и более детей, в виде единовременной денежной выплаты до 3,5 млн рублей на приобретение жилья из республиканского бюджета направлено 248,5 млн рублей.
По состоянию на 1 августа свидетельства выданы 71 семье. Средства перечислены на счета граждан. Семьи занимаются подбором и приобретением жилья в собственность, сообщили в министерстве социальной защиты Бурятии.
Многодетная семья из села Баянгол Баргузинского района получили в этом году сертификат в размере 3,5 млн рублей на приобретение жилья. Супруги воспитывают шестерых детей – трёх дочерей и трёх сыновей. Теперь вся их большая семья сможет приобрести просторное жильё, в котором будет удобно всем.
По признанию многодетной мамы Светланы самостоятельно улучшить жилищные условия у них не было возможности. Женщина работает уборщиком служебных помещений, а её супруг Будажаб занимается личным подсобным хозяйством. По их словам, жильё для многодетных семей – это самое главное. Такая поддержка от государства очень нужна.
Помимо них в Баргузинском районе сертификаты получили ещё две семьи - из посёлка Юбилейный и из села Уро.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сертификат получила семья из Окинского района. Они воспитывают восемь детей.
В Бурятии многодетным семьям выдают жилищные сертификаты
Общество, Фото:
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