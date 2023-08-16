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В Бурятию на Международный буддийский форум прибыла делегация Шри-Ланки

В Бурятию на Международный буддийский форум прибыла делегация Шри-Ланки
Общество,  Фото:минтуризма РБ
Делегацию возглавила посол Шри-Ланки в РФ госпожа Джанита Абевикрема Лиянаге

16 августа в Улан-Удэ прибыла делегация Шри-Ланки во главе с чрезвычайным и полномочным послом демократической социалистической республики Шри-Ланка в Российской Федерации - госпожой Джанитой Абевикрема Лиянаге.

В составе официальной делегации: первый заместитель министра, министерства по делам буддизма, религии и культуры Шри-Ланки - господин Сомаратна Виданапатирана, сотрудники посольства и министерств Шри-Ланки.




Также в республику прибыли шесть представителей буддийской общественности Шри-Ланки, среди которых исполняющий обязанности главного редактора Национальной энциклопедии Шри-Ланки - Ранджана Девамитра Синасингхе.

Ближайшие три дня их ждёт насыщенная работа на I Международном буддийском форуме. Участникам предстоит обсудить различные аспекты развития буддизма, буддийское образование, цифровизацию письменного наследия, работу с источниками при изучении истории буддизма, международное сотрудничество государств, где распространено это учение, а также вопросы взаимодействия буддийских и госорганизаций.



Помимо форума, официальная делегация посетит Центр восточной медицины и озеро Байкал, а также встретится с бизнес сообществом Бурятии.

Кроме того, сегодня в Бурятию прибыла делегация из Непала, Индии, Бутана, и участники форума из других регионов России.

В предстоящем форуме, который пройдёт с 17 по 20 августа, примут участие представители из 13 государств.

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буддизм форум религия

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