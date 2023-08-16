Проезд на улице Трубачеева в Улан-Удэ обещают открыть через две недели

Переустройство подземных коммуникаций на пересечении улиц Сахьяновой и Трубачеева в Улан-Удэ, запланированное в этом году, завершается. Там демонтировали асфальтобетонное покрытие и разработали котлованы и траншеи. Все учтённые кабели отшурфлены и вынесены из зоны производства работ.
Кроме того, специалисты проложили более 200 метров ливневой канализации на глубине в четыре метра и переустроили водопроводные сети длиной 72 метра под проезжей частью, проложили 202 м. трубопровода на основном ходу моста и обустроили 11 колодцев. А ещё произвели сборку эстакады № 2 и выполнили монтаж трубопровода теплосетей.
- Несмотря на погодные условия, неучтённые сети и работы, непредусмотренные в проектной документации, мы приложили все усилия, чтобы вовремя открыть автомобильный проезд, – отметил начальник участка сетей Александр Ващенко.
В ближайшие дни на месте будущей круговой развязки приступят к восстановлению проезжей части. Улицу Трубачеева должны открыть для транспорта через две недели – к 1 сентября.
Движение там ограничили ещё весной из-за строительства новой переправы через Уду. Вскоре жители бурятской столицы начали жаловаться на постоянные заторы. Огромные пробки, в частности, образовались на Терешковой.
В ответ на эти жалобы власти призвали горожан набраться терпения. К ситуации вскоре подключились представители регионального отделения Народного фронта. Они заявили: временный проезд опасен и крайне неудобен и для пешеходов, и для автомобилистов – он весь был в ухабах и очень сужен из-за разросшихся кустарников и брошенных рядом машин. К тому же там не оказалось ни одного знака, предупреждающего, что оживлённую в обычное время дорогу теперь нужно объезжать.
Вплотную взялись за этот вопрос и в Общественной палате (ОП) Бурятии. Власти и дорожников призвали обеспечить водителям максимально комфортный объезд. В итоге к мнению общественников прислушались. Сдвиги в лучшую сторону улан-удэнцы заметили в конце марта. А в апреле стало известно, что следом за Трубачеева ограничат движение на улицах Сахьяновой и Ключевская.
- На этих улицах тоже приступят переустройству сетей, в том числе – трамвайных путей. Поэтому, к сожалению, без перекрытия этих улиц не обойтись, – рассказали ранее в Минтрансе РБ.
Разъяснили горожанам и ситуацию с полным перекрытием Трубачеева. Изначально хотели сделать частичное и организовать на улице реверсивное движение, но из-за выноса подземных коммуникаций и их переустройства это оказалось невозможно.
- Земляные работы ведутся на глубине до шести метров, поэтому есть риск обвала проезжей части по ширине от 3 до 5 метров, – пояснили тогда в ГКУ «Бурятрегионавтодор». – Если бы мы организовали рядом движение для автомобилистов, то подвергли бы их опасности. Ранее вариант частичного перекрытия дороги действительно рассматривался, но ради безопасности приняли другое решение. К тому же на объекте работает тяжёлая техника, которая также может стать причиной аварии.
В ответ на эти жалобы власти призвали горожан набраться терпения. К ситуации вскоре подключились представители регионального отделения Народного фронта. Они заявили: временный проезд опасен и крайне неудобен и для пешеходов, и для автомобилистов – он весь был в ухабах и очень сужен из-за разросшихся кустарников и брошенных рядом машин. К тому же там не оказалось ни одного знака, предупреждающего, что оживлённую в обычное время дорогу теперь нужно объезжать.
Вплотную взялись за этот вопрос и в Общественной палате (ОП) Бурятии. Власти и дорожников призвали обеспечить водителям максимально комфортный объезд. В итоге к мнению общественников прислушались. Сдвиги в лучшую сторону улан-удэнцы заметили в конце марта. А в апреле стало известно, что следом за Трубачеева ограничат движение на улицах Сахьяновой и Ключевская.
- На этих улицах тоже приступят переустройству сетей, в том числе – трамвайных путей. Поэтому, к сожалению, без перекрытия этих улиц не обойтись, – рассказали ранее в Минтрансе РБ.
Разъяснили горожанам и ситуацию с полным перекрытием Трубачеева. Изначально хотели сделать частичное и организовать на улице реверсивное движение, но из-за выноса подземных коммуникаций и их переустройства это оказалось невозможно.
- Земляные работы ведутся на глубине до шести метров, поэтому есть риск обвала проезжей части по ширине от 3 до 5 метров, – пояснили тогда в ГКУ «Бурятрегионавтодор». – Если бы мы организовали рядом движение для автомобилистов, то подвергли бы их опасности. Ранее вариант частичного перекрытия дороги действительно рассматривался, но ради безопасности приняли другое решение. К тому же на объекте работает тяжёлая техника, которая также может стать причиной аварии.