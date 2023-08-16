Проезд на улице Трубачеева в Улан-Удэ обещают открыть через две недели



Переустройство подземных коммуникаций на пересечении улиц Сахьяновой и Трубачеева в Улан-Удэ, запланированное в этом году, завершается. Там демонтировали асфальтобетонное покрытие и разработали котлованы и траншеи. Все учтённые кабели отшурфлены и вынесены из зоны производства работ.



Кроме того, специалисты проложили более 200 метров ливневой канализации на глубине в четыре метра и переустроили водопроводные сети длиной 72 метра под проезжей частью, проложили 202 м. трубопровода на основном ходу моста и обустроили 11 колодцев. А ещё произвели сборку эстакады № 2 и выполнили монтаж трубопровода теплосетей.



- Несмотря на погодные условия, неучтённые сети и работы, непредусмотренные в проектной документации, мы приложили все усилия, чтобы вовремя открыть автомобильный проезд, – отметил начальник участка сетей Александр Ващенко.



В ближайшие дни на месте будущей круговой развязки приступят к восстановлению проезжей части. Улицу Трубачеева должны открыть для транспорта через две недели – к 1 сентября.



