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В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке

В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Колонию посетил священнослужитель

Улан-удэнскую исправительную колонию посетил священнослужитель Спасо-Преображенского храма села Иволгинск протоиерей Владимир Агафонов.

В православной молитвенной комнате, расположенной на территории учреждения Отец Владимир провёл с осуждёнными индивидуальные беседы и выслушал покаяния в совершенных деяниях.

Благодаря посещению священнослужителя женщины смогли исповедаться и поговорить на сокровенные темы, каждой из них он дал совет отпустить то, что уже не вернуть и с новыми силами начать праведный путь, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

осужденные УФСИН

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