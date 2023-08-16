В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке

Колонию посетил священнослужитель



Улан-удэнскую исправительную колонию посетил священнослужитель Спасо-Преображенского храма села Иволгинск протоиерей Владимир Агафонов.



В православной молитвенной комнате, расположенной на территории учреждения Отец Владимир провёл с осуждёнными индивидуальные беседы и выслушал покаяния в совершенных деяниях.



Благодаря посещению священнослужителя женщины смогли исповедаться и поговорить на сокровенные темы, каждой из них он дал совет отпустить то, что уже не вернуть и с новыми силами начать праведный путь, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



