Колонию посетил священнослужитель
Улан-удэнскую исправительную колонию посетил священнослужитель Спасо-Преображенского храма села Иволгинск протоиерей Владимир Агафонов.
В православной молитвенной комнате, расположенной на территории учреждения Отец Владимир провёл с осуждёнными индивидуальные беседы и выслушал покаяния в совершенных деяниях.
Благодаря посещению священнослужителя женщины смогли исповедаться и поговорить на сокровенные темы, каждой из них он дал совет отпустить то, что уже не вернуть и с новыми силами начать праведный путь, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке
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