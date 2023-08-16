Селенга в столице Бурятии пошла на спад

За сутки она снизилась на два сантиметра
Селенга в Улан-Удэ начала отступать. По данным Бурятского гидрометцентра на 16 августа, за последние сутки она снизилась на два сантиметра – до 244. Уда опустилась ещё на сантиметр. Её уровень – 192.
Таким образом, главный приток Байкала в Улан-Удэ сейчас выше поймы на 14 сантиметров, в посёлке Новоселенгинск – на 89, в Наушках – на 3, в Усть-Кяхте – на 17, а в Кабанске – на 78.
Река Чикой на участке Чиккожзавод в Кяхтинском районе вышла на пойму на 2 см. В посёлке Поворот в Селенгинском районе этот показатель достиг 33 см.
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