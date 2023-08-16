Возле школы в центре Улан-Удэ установили ограничительные столбики









Возле школы № 2 на улице Сухэ-Батора в Улан-Удэ установили сто ограничительных столбиков, чтобы обезопасить переход дороги для пешеходов, сообщили в комбинате по благоустройству.- Скоро начнётся учебный год, поэтому мы совместными усилиями выполняем работы по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений, - сказал директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин.В прошлом месяце сотрудники комитета городского хозяйства, комбината по благоустройству, городского лесничества, комитета по транспорту совместно с ГИБДД осмотрели на этом участке состояние дорожной разметки, освещения, зелёных насаждений и дорожных знаков. Тогда оперативно здесь обновили дорожную разметку на пешеходном переходе.Ранее здесь установили лежачие полицейские, однако водители умело их объезжали. Теперь им этого не удастся сделать.