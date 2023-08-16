16 августа

15 августа

Популярное

Возле школы в центре Улан-Удэ установили ограничительные столбики

Возле школы в центре Улан-Удэ установили ограничительные столбики
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Территорию возле школы № 2 обезопасили

Возле школы № 2 на улице Сухэ-Батора в Улан-Удэ установили сто ограничительных столбиков, чтобы обезопасить переход дороги для пешеходов, сообщили в комбинате по благоустройству.

- Скоро начнётся учебный год, поэтому мы совместными усилиями выполняем работы по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений, - сказал директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин.




В прошлом месяце сотрудники комитета городского хозяйства, комбината по благоустройству, городского лесничества, комитета по транспорту совместно с ГИБДД осмотрели на этом участке состояние дорожной разметки, освещения, зелёных насаждений и дорожных знаков. Тогда оперативно здесь обновили дорожную разметку на пешеходном переходе.



Ранее здесь установили лежачие полицейские, однако водители умело их объезжали. Теперь им этого не удастся сделать. 
школы дети безопасность дорожного движения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бракованные сиротские дома по всей Бурятии превращаются в заброшки
Бракованные сиротские дома по всей Бурятии превращаются в заброшки
Общество, 16.08.2023
Общественники предложили передать их районам 
В Улан-Удэ для осуждённых провели тренинг по взаимодействию
В Улан-Удэ для осуждённых провели тренинг по взаимодействию
Общество, 16.08.2023
Они находили способы выхода из конфликта 
В Бурятии возможен град
В Бурятии возможен град
Общество, 16.08.2023
В Улан-Удэ дождь зарядит после обеда 
В колонии Улан-Удэ провели приём по личным вопросам
В колонии Улан-Удэ провели приём по личным вопросам
Общество, 15.08.2023
На приём обратились 35 осуждённых женщин
В Бурятии лесники провели для детей урок по пожарной безопасности
В Бурятии лесники провели для детей урок по пожарной безопасности
Общество, 15.08.2023
Занятие проводилось в оздоровительном лагере
В Баргузинском заповеднике в Бурятии прошёл первый пленэр
В Баргузинском заповеднике в Бурятии прошёл первый пленэр
Общество, 15.08.2023
В Давше писали картины художники из Северобайкальска и Улан-Удэ
В Джидинском районе Бурятии пенсионеров зовут сдать нормы ГТО
В Джидинском районе Бурятии пенсионеров зовут сдать нормы ГТО
Общество, 15.08.2023
Лучшие попадут на республиканский фестиваль
В Бурятии многодетной семье вручили жилищный сертификат на 3,5 млн
В Бурятии многодетной семье вручили жилищный сертификат на 3,5 млн
Общество, 15.08.2023
Семья ждала свидетельство на выплату семь лет 
В Иркутске художники распишут фасады зданий муралами
В Иркутске художники распишут фасады зданий муралами
Общество, 15.08.2023
Участвовать в фестивале будут художники из девяти регионов 
В Забайкалье родители нарекли детей интересными именами
В Забайкалье родители нарекли детей интересными именами
Общество, 15.08.2023
Региональный ЗАГС назвал редкие имена 
Четверо тхэквондистов из Бурятии отправятся на чемпионат и первенство мира
Четверо тхэквондистов из Бурятии отправятся на чемпионат и первенство мира
Общество, 15.08.2023
Главный старт года пройдёт в Казахстане с 18 по 27 августа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^