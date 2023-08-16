В Бурятии простятся с погибшим на СВО мобилизованным



В четверг, 17 августа, в Джидинском районе Бурятии проводят в последний путь 31-летнего Олега Цыденова, который погиб 3-го числа в ходе специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт в селе Петропавловка, сообщили в группе «Джида-инфо 24/7».



Олег родился 14 августа 1991 года в селе Верхний Бургалтай. В 2006-ом окончил школу. Долгое время работал вахтовым методом на Камчатке.



На СВО наш земляк отправился в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.



Цыденов был любящим мужем и заботливым отцом, верным другом и хорошим товарищем. У него остались жена, дочка, сын, братья и сёстры.

