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Бракованные сиротские дома по всей Бурятии превращаются в заброшки

Бракованные сиротские дома по всей Бурятии превращаются в заброшки
Общество,  Фото:ОНФ
Общественники предложили передать их районам

В региональном отделении Народного фронта рассказали о некачественном жилье для сирот, которое простаивает уже не один год. Около 555 таких домов, включённых в спецжилфонд, признали непригодными для проживания. Из 317 судебных решений о предоставлении людям других жилых помещений исполнили 125.

Те же, что пустуют, за последние несколько лет превратились в настоящие заброшки. Общественники предложили передать их в собственность муниципальных образований.

- Считаем, что районы должны использовать их для своих нужд – тем более что на строительство тратились сотни миллионов бюджетных средств, – рассказали в Народном фронте.

Положительные примеры уже есть. Так, власти пригородного Иволгинского района приняли 17 домов в Поселье. После ремонта их получат работники социальной сферы.

В феврале жители Гусиноозёрска рассказывали, что в городе есть разворованные сиротские дома. Они поинтересовались, как получить такой, чтобы восстановить его и потом там жить – купить собственный у людей не было возможности. «А хочется, чтобы была своя крыша над головой», – отметили гусиноозёрцы.

В комитете по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района тогда уточнили: постройки находятся в 7-ом микрорайоне и являются собственностью Бурятии. Сначала их передали в оперативное управление ресурсного центра «Семья», а на планёрном совещании у главы муниципального образования решили отдать городу. Вопрос о предоставлении жилья гусиноозёрцам пообещали рассмотреть после оформления права муниципальной собственности.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2021-го в соцсетях забили тревогу из-за разграбления микрорайона «Молодёжный» в пригородном селе Сотниково. В популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» заявили: «там происходит нечто, на что всем совершенно наплевать».

- Весь посёлок разбит и разграблен. А вроде как собирались там маневренный фонд создавать. Сироты звонят в ГБУ «Семья» и просят дать хоть какое-то жильё как временное, а им отвечают, что посёлок нежилой. Его доламывают прямо средь бела дня. Что уж говорить о ночном времени, если днём такое творится, – говорилось в посте.

В «Молодёжном» находятся печально известные «сиротские» домики, признанные непригодными для проживания. В Минсоцзащиты их пообещали обследовать. На это даже выделили более трёх миллионов рублей.
сироты жилье ОНФ

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