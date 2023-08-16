Бракованные сиротские дома по всей Бурятии превращаются в заброшки









В комитете по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района тогда уточнили: постройки находятся в 7-ом микрорайоне и являются собственностью Бурятии. Сначала их передали в оперативное управление ресурсного центра «Семья», а на планёрном совещании у главы муниципального образования решили отдать городу. Вопрос о предоставлении жилья гусиноозёрцам пообещали рассмотреть после оформления права муниципальной собственности.



Как



- Весь посёлок разбит и разграблен. А вроде как собирались там маневренный фонд создавать. Сироты звонят в ГБУ «Семья» и просят дать хоть какое-то жильё как временное, а им отвечают, что посёлок нежилой. Его доламывают прямо средь бела дня. Что уж говорить о ночном времени, если днём такое творится, – говорилось в посте.



В «Молодёжном» находятся печально известные «сиротские» домики, признанные непригодными для проживания. В Минсоцзащиты их пообещали обследовать. На это даже выделили более трёх миллионов рублей. В феврале жители Гусиноозёрска рассказывали , что в городе есть разворованные сиротские дома. Они поинтересовались, как получить такой, чтобы восстановить его и потом там жить – купить собственный у людей не было возможности. «А хочется, чтобы была своя крыша над головой», – отметили гусиноозёрцы.В комитете по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района тогда уточнили: постройки находятся в 7-ом микрорайоне и являются собственностью Бурятии. Сначала их передали в оперативное управление ресурсного центра «Семья», а на планёрном совещании у главы муниципального образования решили отдать городу. Вопрос о предоставлении жилья гусиноозёрцам пообещали рассмотреть после оформления права муниципальной собственности.Как сообщал «Байкал-Daily» , в сентябре 2021-го в соцсетях забили тревогу из-за разграбления микрорайона «Молодёжный» в пригородном селе Сотниково. В популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» заявили: «там происходит нечто, на что всем совершенно наплевать».- Весь посёлок разбит и разграблен. А вроде как собирались там маневренный фонд создавать. Сироты звонят в ГБУ «Семья» и просят дать хоть какое-то жильё как временное, а им отвечают, что посёлок нежилой. Его доламывают прямо средь бела дня. Что уж говорить о ночном времени, если днём такое творится, – говорилось в посте.В «Молодёжном» находятся печально известные «сиротские» домики, признанные непригодными для проживания. В Минсоцзащиты их пообещали обследовать. На это даже выделили более трёх миллионов рублей.

В региональном отделении Народного фронта рассказали о некачественном жилье для сирот, которое простаивает уже не один год. Около 555 таких домов, включённых в спецжилфонд, признали непригодными для проживания. Из 317 судебных решений о предоставлении людям других жилых помещений исполнили 125.Те же, что пустуют, за последние несколько лет превратились в настоящие заброшки. Общественники предложили передать их в собственность муниципальных образований.- Считаем, что районы должны использовать их для своих нужд – тем более что на строительство тратились сотни миллионов бюджетных средств, – рассказали в Народном фронте.Положительные примеры уже есть. Так, власти пригородного Иволгинского района приняли 17 домов в Поселье. После ремонта их получат работники социальной сферы.