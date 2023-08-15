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Четверо тхэквондистов из Бурятии отправятся на чемпионат и первенство мира

Четверо тхэквондистов из Бурятии отправятся на чемпионат и первенство мира
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Главный старт года пройдёт в Казахстане с 18 по 27 августа

Четверо спортсменов из Бурятии выступят в составе сборной России на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ИТФ. Это заслуженный мастер спорта Александр Бодров, мастер спорта Ангелина Пищалкина, кандидаты в мастера спорта Дарья Шелопугина и Мария Филатова.

- Уже на протяжении многих лет бурятская школа тхэквондо ИТФ является одной из лучших в стране, из года в год это доказывают успехи наших спортсменов. Кроме того, республика стоит у истока крупного события, известного далеко за пределами нашей страны - «Кубок Байкала», который ежегодно собирает сотни тхэквондистов не только России, но и ближайших стран, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Чемпионат и первенство мира пройдут в Казахстане с 18 по 27 августа. Примут участие более 45 стран, среди которых: Англия, Ирландия, Сербия, Северная Корея, Греция, Болгария, Китай, Аргентина, США, Республика Беларусь, Марокко, Таджикистан, Босния и Герцеговина и др.

Команда России является одной из самых многочисленных спортивных делегаций и выступает под национальным флагом и с гимном. В её составе - 220 спортсменов из всех регионов страны.

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