Они находили способы выхода из конфликта
В улан-удэнском СИЗО №1 сотрудники психологической лаборатории и воспитательной службы учреждения с осуждёнными отряда хозяйственного обслуживания провели тренинг на совместимость и взаимодействие между собой.
Осуждённые выполняли задания и проигрывали сценарии различных конфликтных ситуаций, где посредством общения и командной работы находили способы их преодоления.
По словам психолога, осуждённые отряда положительно отнеслись к такому виду активного тренинга и с удовольствием примут участие в дальнейших подобных занятиях, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ для осуждённых провели тренинг по взаимодействию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общественники предложили передать их районам
Территорию возле школы № 2 обезопасили
Они находили способы выхода из конфликта
В Улан-Удэ дождь зарядит после обеда
На приём обратились 35 осуждённых женщин
Женщине постоянно отказывали
Занятие проводилось в оздоровительном лагере
В Давше писали картины художники из Северобайкальска и Улан-Удэ
Им не дали провести там фотосессию
Лучшие попадут на республиканский фестиваль
Семья ждала свидетельство на выплату семь лет
Участвовать в фестивале будут художники из девяти регионов
Региональный ЗАГС назвал редкие имена
Среди них 91 кошка
Главный старт года пройдёт в Казахстане с 18 по 27 августа