В Улан-Удэ для осуждённых провели тренинг по взаимодействию

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они находили способы выхода из конфликта



В улан-удэнском СИЗО №1 сотрудники психологической лаборатории и воспитательной службы учреждения с осуждёнными отряда хозяйственного обслуживания провели тренинг на совместимость и взаимодействие между собой.



Осуждённые выполняли задания и проигрывали сценарии различных конфликтных ситуаций, где посредством общения и командной работы находили способы их преодоления.



По словам психолога, осуждённые отряда положительно отнеслись к такому виду активного тренинга и с удовольствием примут участие в дальнейших подобных занятиях, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

