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В Улан-Удэ для осуждённых провели тренинг по взаимодействию

В Улан-Удэ для осуждённых провели тренинг по взаимодействию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они находили способы выхода из конфликта

В улан-удэнском СИЗО №1 сотрудники психологической лаборатории и воспитательной службы учреждения с осуждёнными отряда хозяйственного обслуживания провели тренинг на совместимость и взаимодействие между собой.

Осуждённые выполняли задания и проигрывали сценарии различных конфликтных ситуаций, где посредством общения и командной работы находили способы их преодоления.

По словам психолога, осуждённые отряда положительно отнеслись к такому виду активного тренинга и с удовольствием примут участие в дальнейших подобных занятиях, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
осужденные УФСИН

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