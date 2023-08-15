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В Чите развернули пункт помощи для пострадавших от наводнений приморцев

В Чите развернули пункт помощи для пострадавших от наводнений приморцев
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Приморскому краю
«В Забайкалье тоже нередки случаи с паводками», - отметил губернатор Александр Осипов

Пункт приёма помощи для жителей Приморья, пострадавших от наводнений, открыли в Чите. Туда можно принести тепловые пушки, мотопомпы и дизельные генераторы, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

- В Забайкалье тоже нередки случаи с паводками. Мы знаем, что в таких ситуациях очень важно помогать друг другу, - написал губернатор.

В Приморье из-за наводнений введён режим ЧС регионального масштаба. С 9 по 11 августа прошли сильные дожди, выпало 188 миллиметров осадков.

По данным регионального МЧС, на утро 15 августа в 14-ти муниципальных образованиях Приморского края затоплено: 2945 жилых домов, 3221 приусадебный участок, 24 участка автомобильных дорог, отрезано 26 населённых пунктов. За сутки от воды освободилось 1675 жилых домов и 2334 приусадебных участка, восстановлено сообщение с 2 населёнными пунктами.

Более 4,5 тысяч человек, 715 из которых дети, эвакуировано из затопленных домов.


На территории края развёрнуты и функционируют девять пунктов временного размещения, в которых размещены 326 человек, в том числе 74 ребёнка.

В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях без электроснабжения остаются 21 многоквартирный и 1219 частных домов.

- Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения, - написал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своём телеграм-канале.

Адрес пункта приёма помощи в Чите: улица Вертолётная, 6 (Читинский дом-интернат). Режим работы с 8:30 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14.00. Суббота и воскресенье - выходные.

Кроме того, как уточнил Александр Осипов, на счёт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, можно перечислить любую сумму с пометкой «Приморье».
наводнение гуманитарная помощь

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