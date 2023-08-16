В Улан-Удэ дождь зарядит после обеда
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 августа в республике переменная облачность, местами дожди, ливни, грозы, град. Утром местами туман. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с, при грозах до 24 м/с. Температура днём +23,+28, местами +13,+18.
В Улан-Удэ во второй половине дня дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +23,+25.
В Бурятии возможен град
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