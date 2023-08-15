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«Сколько можно?»: Улан-удэнцы устали от долгого ремонта дороги

«Сколько можно?»: Улан-удэнцы устали от долгого ремонта дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди не могут пройти по разломанному тротуару

В начале лета на улице Жуковского начался дорожный ремонт. Протяжённость ремонтируемого участка – 1,82 км, за последние годы здесь образовалось большое число трещин, ям и выбоин.

Однако местные жители, в том числе родители, которые водят своих чад в детский сад на этой улице, устали от затяжного ремонта и бесконечного перекладывания бордюров.

«Всё лето «ремонтируют»! Ни по какой стороне улицы нельзя пройти с коляской, дети на самокатах вообще проваливаются!»;

«А в дождь грязь и лужи: не перепрыгнуть это всё. Сколько можно?!» - жалуются горожане.




По их словам, половину лета старые бордюры убрали, но бросили неподалёку. А новые бордюры попросту бросили в ямы, не закрепив. В итоге во время дождя наступать туда было попросту опасно. Ситуация с незакреплёнными бордюрами и большими ямами продолжается и по сей день.

Через образовавшиеся ямы, например, невозможно проехать с детской коляской.

«Выломали асфальт, налили бетон и снова всё бросили. Сколько можно?! Детям в школу скоро идти, дожди по прогнозу — опять по проезжей части это всё обходить?!» - негодуют улан-удэнцы.




В комитете по строительству «Байкал-Daily», в свою очередь, сообщили, что асфальтирование тротуаров в рамках ремонта дороги будет завершено до 20 августа. Срок сдачи всего объекта - 1 сентября.

- По существующим тротуарам проводится работа по их переустройству для маломобильной группы населения и мам с колясками. Просим отнестись с пониманием! – призвали в комитете по строительству.


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