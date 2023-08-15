Росгвардейцы Бурятии участвовали в марафоне «Чистый Байкал»

















В селе Максимиха, на побережье Баргузинского залива озера Байкал, завершился IV международный марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира по лёгкой атлетике, мастера спорта России международного класса Натальи Соломинской.В соревнованиях участвовало более 900 спортсменов – любителей лёгкой атлетики, из России и Монголии, которые соревновались в различных дистанциях (3, 10, 21,1 и 42,195 км).Личный состав территориального управления Росгвардии участвовал в полумарафоне и в командной эстафете «Экиден».- В этом году впервые организована командная эстафета «Экиден». С одноклубниками приняла участие, и получила огромный заряд энергии от священного моря Байкал. В упорной борьбе, среди 16 команд мы заняли третье место, - поделилась впечатлениями сотрудник ОМОН «Кречет» Анна Леонова.Сотрудник СОБР «Барс» полковник полиции Чингис Ч. в ветеранской возрастной группе участвовал в забеге полумарафона, а техник группы центра связи управления прапорщик Елена Тучинова также пробежала дистанцию полумарафона – 21,1 км.В рамках спортивного праздника прошёл круглый стол, на котором экоактивисты, организаторы экологических движений и экобизнеса, представители профильных органов исполнительной власти и научного сообщества обсудили экологию региона. Также участниками проведена экологическая акция по уборке территории в Максимихе и береговой линии Байкала.