Росгвардейцы Бурятии участвовали в марафоне «Чистый Байкал»

В селе Максимиха, на побережье Баргузинского залива озера Байкал, завершился IV международный марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира по лёгкой атлетике, мастера спорта России международного класса Натальи Соломинской.
В соревнованиях участвовало более 900 спортсменов – любителей лёгкой атлетики, из России и Монголии, которые соревновались в различных дистанциях (3, 10, 21,1 и 42,195 км).
Личный состав территориального управления Росгвардии участвовал в полумарафоне и в командной эстафете «Экиден».
- В этом году впервые организована командная эстафета «Экиден». С одноклубниками приняла участие, и получила огромный заряд энергии от священного моря Байкал. В упорной борьбе, среди 16 команд мы заняли третье место, - поделилась впечатлениями сотрудник ОМОН «Кречет» Анна Леонова.
Сотрудник СОБР «Барс» полковник полиции Чингис Ч. в ветеранской возрастной группе участвовал в забеге полумарафона, а техник группы центра связи управления прапорщик Елена Тучинова также пробежала дистанцию полумарафона – 21,1 км.
В рамках спортивного праздника прошёл круглый стол, на котором экоактивисты, организаторы экологических движений и экобизнеса, представители профильных органов исполнительной власти и научного сообщества обсудили экологию региона. Также участниками проведена экологическая акция по уборке территории в Максимихе и береговой линии Байкала.