15 августа

14 августа

Популярное

Росгвардейцы Бурятии участвовали в марафоне «Чистый Байкал»

Росгвардейцы Бурятии участвовали в марафоне «Чистый Байкал»
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Они бежали полумарафон и участвовали в командной эстафете «Экиден»

В селе Максимиха, на побережье Баргузинского залива озера Байкал, завершился IV международный марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира по лёгкой атлетике, мастера спорта России международного класса Натальи Соломинской.

В соревнованиях участвовало более 900 спортсменов – любителей лёгкой атлетики, из России и Монголии, которые соревновались в различных дистанциях (3, 10, 21,1 и 42,195 км).

Личный состав территориального управления Росгвардии участвовал в полумарафоне и в командной эстафете «Экиден».

- В этом году впервые организована командная эстафета «Экиден». С одноклубниками приняла участие, и получила огромный заряд энергии от священного моря Байкал. В упорной борьбе, среди 16 команд мы заняли третье место, - поделилась впечатлениями сотрудник ОМОН «Кречет» Анна Леонова.



Сотрудник СОБР «Барс» полковник полиции Чингис Ч. в ветеранской возрастной группе участвовал в забеге полумарафона, а техник группы центра связи управления прапорщик Елена Тучинова также пробежала дистанцию полумарафона – 21,1 км.

В рамках спортивного праздника прошёл круглый стол, на котором экоактивисты, организаторы экологических движений и экобизнеса, представители профильных органов исполнительной власти и научного сообщества обсудили экологию региона. Также участниками проведена экологическая акция по уборке территории в Максимихе и береговой линии Байкала.


Росгвардия марафон Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Росгвардейцы Бурятии участвовали в марафоне «Чистый Байкал»
Росгвардейцы Бурятии участвовали в марафоне «Чистый Байкал»
Общество, 15.08.2023
Они бежали полумарафон и участвовали в командной эстафете «Экиден»
В небе над Улан-Удэ пролетело что-то непонятное
В небе над Улан-Удэ пролетело что-то непонятное
Общество, 15.08.2023
Исследователи паранормального считают, что это был некий технический объект 
В Бурятии во время «Балета на Байкале» высадили уникальное краснокнижное растение
В Бурятии во время «Балета на Байкале» высадили уникальное краснокнижное растение
Общество, 15.08.2023
Астрагал шелковисто-седой украсил особую экономическую зону в прибрежном районе
Улан-удэнцы создали петицию против «уфсиновского гибрида» на Стеклозаводе
Улан-удэнцы создали петицию против «уфсиновского гибрида» на Стеклозаводе
Общество, 15.08.2023
Жители микрорайона боятся, что там начнут «оседать» бывшие зэки
На Иркутской ГЭС вновь повысили сброс воды
На Иркутской ГЭС вновь повысили сброс воды
Общество, 15.08.2023
Теперь он достигает до 3100 кубометров в секунду
В Бурятии дадут старт всероссийскому марафону донорства костного мозга
В Бурятии дадут старт всероссийскому марафону донорства костного мозга
Общество, 15.08.2023
В Улан-Удэ приедет амбассадор донорства костного мозга Артём Алискеров
В дачном товариществе в Улан-Удэ укрепляют берег Селенги
В дачном товариществе в Улан-Удэ укрепляют берег Селенги
Общество, 15.08.2023
Туда привезли уже более 800 тонн бутового камня
В Иркутской области назначили 203 выплаты семьям участников СВО в связи с рождением ребёнка
В Иркутской области назначили 203 выплаты семьям участников СВО в связи с рождением ребёнка
Общество, 15.08.2023
Законодательством предусмотрены особые условия для тех детей, которые родились в 2022 году
В поликлиниках Бурятии открывают кабинеты психологической помощи
В поликлиниках Бурятии открывают кабинеты психологической помощи
Общество, 15.08.2023
В том числе психологи принимают участников СВО и членов их семей
Мобилизованный житель Бурятии погиб на СВО
Мобилизованный житель Бурятии погиб на СВО
Общество, 15.08.2023
С бойцом простятся в его родном селе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^