В Бурятии северобайкальцев возмутил запрет на прогулки у причала

Им не дали провести там фотосессию





На Байкале в Северобайкальске есть пассажирский причал, где недавно решили пофотографироваться местные жители. Однако попасть им туда не удалось.- Там некое помещение, где находится некий мужчина. Заявил, что он охранник охраняемой территории. Никаких опознавательных знаков не установлено – помимо запрещающих купание и ныряние. Чья это территория – пирс, где швартуются плавательные средства – лодки, катера? – возмущаются люди в группе «Северобайкальск-инфо.24/7». – Кто и на каком основании запрещает гражданам свободный вход на общую территорию, доступ к народным ресурсам – Байкалу? Или для жителей города озеро вообще будет доступно только на выселках?В мэрии Северобайкальска негодующим горожанам пояснили: на территории находятся сразу несколько объектов. Это войсковая часть с КПП, база аварийно-спасательного формирования РЖД, доступ на которую также ограничен, и причал школы туристско-экологического образования. Попасть на последний можно в любое время, помимо ночи, когда обеспечивается охрана судов и оборудования, рассказали в городской администрации.