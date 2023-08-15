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Игорь Шутенков проверил строительство детсадов на Мясокомбинате и в Радужном

Игорь Шутенков проверил строительство детсадов на Мясокомбинате и в Радужном
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Детсады планируют сдать в этом году

В этом году в Улан-Удэ возводят три детских сада: на Мясокомбинате по улице Гармаева, в Радужном – в ДНТ Перспектива и на Шишковке по улице Менжинского. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сегодня в очередной раз проверил, как идут работы, нет ли отставаний от графика.

- Все три детских сада мы планируем сдать именно в этом году. Ввести в эксплуатацию и начинать набор детей. Подрядчики сейчас идут с опережением графика, скомплектованы материалы, рабочая сила есть, стройготовность уже около 70 процентов, - сказал Игорь Шутенков.

Жители этих микрорайонов обращались к мэру с просьбой построить детские сады рядом, чтобы не возить детей в дошкольные учреждения.

- Детский садик в Радужном – 15 сентября уже планируют приступить к монтажу оборудования. Это о чём говорит? Что в отдалённых микрорайонах будет возможность детям посещать рядом с домом в шаговой доступности детский садик. Это значит, что не надо везти наших детишек через весь город, мучить – рано поднимать, - подчеркнул мэр.




Детсады на Мясокомбинате и в Радужном строит одна подрядная организация ООО «Регионстрой» по проектам, включающим благоустройство территории для прогулок детей.

В детском саду на Мясокомбинате коробка здания уже готова, приступают к монтажу окон, устройству пожарных лестниц, прокладке внутренних инженерных коммуникаций и т.д.

- Идёт завершающий этап. Мы самое главное все закончили, каркасы подняли. Шпаклёвка, отделка, покраска идёт. Внешние сети уже подключили к городским сетям, воду подали. Все полностью подключено, - рассказал Цыдып Очиров, начальник участка по улице Гармаева.

В ДНТ «Перспектива» в Радужном вместе со зданием из четырёх блоков идёт монтаж газовой модульной котельной, которая будет обогревать здание. По словам начальника участка Владислава Гранина, готовность объекта составляет 75 процентов, ведутся кровельные, фасадные, отделочные работы.




За три года в Улан-Удэ построили уже 19 дошкольных учреждений.

- В этом году мы сдаём в эксплуатацию ещё три детских садика. На сегодняшний день у нас очередь в детские сады снизилась в 15 раз. Вы, наверное, помните какие у нас были очереди? Ночами ночевали в Комитете по образованию горожане, чтобы записаться в детский сад. Сегодня – очередей нет, - сказал Игорь Шутенков.



Мэрия Улан-Удэ детские сады

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