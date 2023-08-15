Штормовое предупреждение: В Бурятии пообещали град и мокрый снег

В республике резко испортится погода
В Бурятии передали штормовое предупреждение. По данным Бурятского гидрометцентра, погода начнёт портиться вечера 15 августа. В ближайшие дни в республике пообещали сильные дожди, ливни, грозы и даже град. В горах возможен мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду.
В непогоду сохраняется риск возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетики и ЖКХ. В республиканском управлении МЧС предупредили о возможном повышении рек и подтоплении низменных участков.
Эту информацию уже довели до органов местного самоуправления и всех заинтересованных министерств и ведомств. Жителей и гостей республики призвали соблюдать меры безопасности, воздержаться от дальних поездок и походов в горы. Во время грозы стоит держаться подальше от водоёмов. Не оставляйте детей без присмотра.
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