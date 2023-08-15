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В дачном товариществе в Улан-Удэ укрепляют берег Селенги

В дачном товариществе в Улан-Удэ укрепляют берег Селенги
Общество,  Фото:КГХ
Туда привезли уже более 800 тонн бутового камня

В улан-удэнском ДНТ «Весна», которое находится на Левом берегу, ведутся работы по берегоукреплению. Вдоль береговой линии протяжённостью 200 метров уже отсыпали 870 тонн бутового камня. На месте работают пять единиц спецтехники – четыре большегрузные машины и экскаватор, сообщили в комбинате по благоустройству.



Ранее из-за подъёма Селенги в дачном товариществе начало подмывать единственную для проезда дорогу. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил оперативно сделать там отсыпку.

Селенга в столице Бурятии тем временем продолжает подниматься. По данным Бурятского гидрометцентра на 15 августа, за последние сутки она прибавилась на один сантиметр – до 246, выйдя на пойму уже на 16.
Селенга подтопление

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