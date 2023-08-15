В том числе психологи принимают участников СВО и членов их семей
Психологи начали принимать пациентов в поликлиниках Бурятии.
- Участники СВО и их семьи, обычные граждане, в том числе дети, могут бесплатно обращаться к медицинскому психологу в кабинеты медико-психологического консультирования при поликлиниках, - сообщили в минздраве Бурятии.
Обращаться можно по разным стрессовым факторам, например, кризисные ситуации, связанные с потерей близкого человека, развод, конфликты в семье, на работе, тяжёлая болезнь или предстоящая операция и т.д.
Психолог проведёт скрининг психологических нарушений, клинико-диагностическое исследование и проконсультирует на волнующие пациентов вопросы.
Также в республиканском психоневрологическом диспансере работает психотерапевтический центр, куда могут также обратиться участники СВО, члены их семей и другие граждане, нуждающиеся в профессиональной помощи.
Записаться на приём в центр можно по телефону: 21-19-86. Режим работы: 08:00 – 16:00, выходные: суббота, воскресенье. Адрес центра: Улан-Удэ, ул. Модогоева, 1а
Кроме того, в центре работает телефон доверия: 8 (3012) 668-311.
- По телефону тоже можно получить психологическую консультацию. Все обращения по телефону доверия остаются конфиденциальными, - подчеркнули в минздраве.
Кабинеты медико-психологического консультирования сейчас работают в следующих медучреждениях: Баунтовская центральная районная больница, Заиграевская больница, Курумканская больница, Кяхтинская больница, Прибайкальская больница, Гусиноозёрская больница, Тункинская больница. В Улан-Удэ это: городская поликлиника №1, городская поликлиника №2, городская поликлиника №3, городская больница №4, городская больница №5, городская поликлиника №6.
В скором времени и в других поликлиниках республики начнут работу кабинеты бесплатной психологической помощи.
В поликлиниках Бурятии открывают кабинеты психологической помощи
Общество, Фото:
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