В Бурятии определись победители турнира «Оранжевый мяч»

Соревнования проходили в формате 3х3



В выходные 44 команды в Бурятии сражались на соревновании баскетболу «Оранжевый мяч». Соревнования проходили в формате 3х3.



Как сообщили в Минспорта Бурятии, в своих возрастных категориях победителями и призёрами стали следующие команды:



Юноши U-16



Золото – команда Banchik Team

Серебро – «Белая рыба»

Бронза – «Русин топ»



Юноши U-18



Золото – «Таска»

Серебро – «Завтрак Зайона»

Бронза – «Лесная Братва»



Мужчины 19+



Золото – BID

Серебро – Squad

Бронза – «Оба-на»



Девушки U-18:



Золото – «Миньоны»

Серебро – «Дорогу педагогу»

