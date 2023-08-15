Соревнования проходили в формате 3х3
В выходные 44 команды в Бурятии сражались на соревновании баскетболу «Оранжевый мяч». Соревнования проходили в формате 3х3.
Как сообщили в Минспорта Бурятии, в своих возрастных категориях победителями и призёрами стали следующие команды:
Юноши U-16
Золото – команда Banchik Team
Серебро – «Белая рыба»
Бронза – «Русин топ»
Юноши U-18
Золото – «Таска»
Серебро – «Завтрак Зайона»
Бронза – «Лесная Братва»
Мужчины 19+
Золото – BID
Серебро – Squad
Бронза – «Оба-на»
Девушки U-18:
Золото – «Миньоны»
Серебро – «Дорогу педагогу»
В Бурятии определись победители турнира «Оранжевый мяч»
Общество, Фото:
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