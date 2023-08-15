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В Бурятии определись победители турнира «Оранжевый мяч»

В Бурятии определись победители турнира «Оранжевый мяч»
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проходили в формате 3х3

В выходные 44 команды в Бурятии сражались на соревновании баскетболу «Оранжевый мяч». Соревнования проходили в формате 3х3.

Как сообщили в Минспорта Бурятии, в своих возрастных категориях победителями и призёрами стали следующие команды:

Юноши U-16

Золото – команда Banchik Team
Серебро – «Белая рыба»
Бронза – «Русин топ»

Юноши U-18

Золото – «Таска»
Серебро – «Завтрак Зайона»
Бронза – «Лесная Братва»

Мужчины 19+

Золото – BID
Серебро – Squad
Бронза – «Оба-на»

Девушки U-18:

Золото – «Миньоны»
Серебро – «Дорогу педагогу» 
спорт баскетбол

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