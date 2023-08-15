В селе в Бурятии, где обнаружили бешеную лису, вакцинировали домашних животных





Бешенство является смертельно опасным заболеванием. Инфицироваться можно после укуса заражённого животного, если оно поцарапает человека и даже если его слюна попадёт на ранку или порез на коже или на слизистые оболочки рта, глаз и носа.



Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства считаются волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и т. д.



Если вас укусили, нужно тщательно промыть место контакта струёй воды с мылом, а если есть рана – обработать края 5%-ной настойкой йод. Затем наложите стерильную повязку и отправляйтесь к врачу. Своевременно введённая антирабическая сыворотка спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше её введут, тем больше шансов на благополучный исход.







