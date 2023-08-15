В селе в Бурятии, где обнаружили бешеную лису, вакцинировали домашних животных

В кяхтинском селе Усть-Киран вакцинировали домашних животных, сообщает группа «Кяхта-инфо 24/7».
14 августа состоялся обход подворовых территорий, обошли 155 домов. Произвели клинический осмотр и вакцинацию: 599 КРС, 402 МРС, 81 свиньи, 95 лошадей, 159 собак, 91 кошки.
О нахождения диких животных в населённых пунктах управление ветеринарии Бурятии просит сообщать на горячую линию 8(3012) 36-20-22.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе два подростка нашли больную лису. После проведения исследований выяснилось, что у дикого животного бешенство. Подростков вакцинировали, а владельцев скота просили держать животных во дворах.
Ранее двух бешеных лисиц нашли в иволгинском селе Каленово. Здесь объявлен двухмесячный карантин.
Бешенство является смертельно опасным заболеванием. Инфицироваться можно после укуса заражённого животного, если оно поцарапает человека и даже если его слюна попадёт на ранку или порез на коже или на слизистые оболочки рта, глаз и носа.
Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства считаются волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и т. д.
Если вас укусили, нужно тщательно промыть место контакта струёй воды с мылом, а если есть рана – обработать края 5%-ной настойкой йод. Затем наложите стерильную повязку и отправляйтесь к врачу. Своевременно введённая антирабическая сыворотка спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше её введут, тем больше шансов на благополучный исход.
Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства считаются волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и т. д.
Если вас укусили, нужно тщательно промыть место контакта струёй воды с мылом, а если есть рана – обработать края 5%-ной настойкой йод. Затем наложите стерильную повязку и отправляйтесь к врачу. Своевременно введённая антирабическая сыворотка спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше её введут, тем больше шансов на благополучный исход.