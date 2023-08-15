Его можно использовать наравне с бумажным и пластиковым вариантами
На портале госуслуг можно оформить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребёнку. Документ можно использовать наравне с бумажным и пластиковым вариантами, рассказали в минздраве Бурятии.
Его можно показать на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут «подтягиваться» автоматически из личного кабинета.
- Оформить цифровой полис ОМС несложно. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на «Госуслугах» (для этого нужна подтверждённая учётная запись). Если вы оформляете полис на ребёнка, то вам потребуются данные из свидетельства о рождении, - пояснили в минздраве республики.
Три способа оформить цифровой полис ОМС:
1.Если у вас уже есть номер полиса, его цифровая версия загрузится автоматически.
2. Если вы не находите в личном кабинете номер полиса, тогда его нужно запросить (эта функция есть в самом кабинете), и полис загрузится автоматически.
3. Если у вас нет полиса ОМС, подайте заявление через портал госуслуг и просите оформить документ в электронном виде. Полис будет готов в течение одного рабочего дня.
Также на портале госуслуг можно: поменять страховую компанию; изменить регион страхования; приостановить или возобновить действие полиса. Поменять страховую компанию можно один раз в год по любой причине. Если человек переезжает в другой регион, то такого ограничения нет.
Оформить цифровой полис ОМС можно на госуслугах, слева в меню в разделе «Здоровье».
Жителям Бурятии объяснили, как оформить цифровой медицинский полис
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