Жителям Бурятии объяснили, как оформить цифровой медицинский полис

Его можно использовать наравне с бумажным и пластиковым вариантами



На портале госуслуг можно оформить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребёнку. Документ можно использовать наравне с бумажным и пластиковым вариантами, рассказали в минздраве Бурятии.



Его можно показать на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут «подтягиваться» автоматически из личного кабинета.



- Оформить цифровой полис ОМС несложно. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на «Госуслугах» (для этого нужна подтверждённая учётная запись). Если вы оформляете полис на ребёнка, то вам потребуются данные из свидетельства о рождении, - пояснили в минздраве республики.



Три способа оформить цифровой полис ОМС:



1.Если у вас уже есть номер полиса, его цифровая версия загрузится автоматически.

2. Если вы не находите в личном кабинете номер полиса, тогда его нужно запросить (эта функция есть в самом кабинете), и полис загрузится автоматически.

3. Если у вас нет полиса ОМС, подайте заявление через портал госуслуг и просите оформить документ в электронном виде. Полис будет готов в течение одного рабочего дня.



Также на портале госуслуг можно: поменять страховую компанию; изменить регион страхования; приостановить или возобновить действие полиса. Поменять страховую компанию можно один раз в год по любой причине. Если человек переезжает в другой регион, то такого ограничения нет.



Оформить цифровой полис ОМС можно на госуслугах, слева в меню в разделе «Здоровье».



