В Джидинском районе Бурятии пенсионеров зовут сдать нормы ГТО

Лучшие попадут на республиканский фестиваль
26 августа в Джидинском районе Бурятии состоится отборочный муниципальный этап фестиваля ВФСК «ГТО» среди пенсионеров в селе Петропавловка. Начало в 12 часов.
Лучшие участники попадут в сборную и поедут на республиканский фестиваль, который состоится в Улан-Удэ 17 сентября.
Все желающие мужчины и женщины от 55 до 70 и старше могут принять активное участие. Нормативы будут такие: смешанное передвижение на 2000 м, стрельба из пневматической винтовки, сгибание/разгибание рук, поднимание туловища, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, рывок гири 16 кг.
- Ждём всех с удовольствием! - призывают в администрации Джидинского района.
Возрастное ограничение: 0+.
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