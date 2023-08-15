Бурятия подарила 40 портфелей детям из ДНР

Туда положили все необходимые школьные принадлежности



Накануне представители правительства Бурятии передали сотрудникам администрации подшефного Старобешевского района ДНР 40 портфелей со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями. Их вручат детям, которые в этом году пойдут в первый класс.







Канцелярские товары для ребятишек, оставшихся без попечения, собрали сотрудники региональных министерств и ведомств в рамках ежегодной благотворительной акции «Министерский портфель. Подарок первокласснику». Она проводится в республике уже восемь лет – с 2015 года.



- В этом году география акции расширилась – помощь окажут будущим первоклассникам не только из Бурятии, но и Старобешевского района Донецкой народной республики, – рассказали в правительстве Бурятии.



Сейчас делегация из ДНР находится в Бурятии по приглашению руководителя региона Алексея Цыденова. В ходе своего визита донецкие чиновники познакомятся в том числе с работой местных ТОСов.

