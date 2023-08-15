Туда положили все необходимые школьные принадлежности
Накануне представители правительства Бурятии передали сотрудникам администрации подшефного Старобешевского района ДНР 40 портфелей со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями. Их вручат детям, которые в этом году пойдут в первый класс.
Канцелярские товары для ребятишек, оставшихся без попечения, собрали сотрудники региональных министерств и ведомств в рамках ежегодной благотворительной акции «Министерский портфель. Подарок первокласснику». Она проводится в республике уже восемь лет – с 2015 года.
- В этом году география акции расширилась – помощь окажут будущим первоклассникам не только из Бурятии, но и Старобешевского района Донецкой народной республики, – рассказали в правительстве Бурятии.
Сейчас делегация из ДНР находится в Бурятии по приглашению руководителя региона Алексея Цыденова. В ходе своего визита донецкие чиновники познакомятся в том числе с работой местных ТОСов.
Бурятия подарила 40 портфелей детям из ДНР
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