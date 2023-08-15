В Бурятии лесники провели для детей урок по пожарной безопасности

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Занятие проводилось в оздоровительном лагере



В оздоровительном лагере «Орлёнок» сотрудники Кабанского лесхоза и лесничества провели открытый урок по пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



- Каждое лето мы приезжаем в гости к детям в лагерь «Орлёнок». Они всегда встречают нас с радостью, потому что знают, мы привезли много интересного. А особенно ребятишки любят изучать пожарную машину. В играх стараемся привить детям экологическое воспитание, любовь к природе и вызвать интерес к профессии лесника, - рассказала участковый лесничий Юлия Позднякова.



В конце встречи все участники получили подарки книжки, раскраски, значки и пообещали соблюдать правила поведения в лесу, бережно относиться к природе.



