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В Бурятии лесники провели для детей урок по пожарной безопасности

В Бурятии лесники провели для детей урок по пожарной безопасности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Занятие проводилось в оздоровительном лагере

В оздоровительном лагере «Орлёнок» сотрудники Кабанского лесхоза и лесничества провели открытый урок по пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

- Каждое лето мы приезжаем в гости к детям в лагерь «Орлёнок». Они всегда встречают нас с радостью, потому что знают, мы привезли много интересного. А особенно ребятишки любят изучать пожарную машину. В играх стараемся привить детям экологическое воспитание, любовь к природе и вызвать интерес к профессии лесника, - рассказала участковый лесничий Юлия Позднякова.

В конце встречи все участники получили подарки книжки, раскраски, значки и пообещали соблюдать правила поведения в лесу, бережно относиться к природе.

РАЛХ лесники дети

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