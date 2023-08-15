Её провели федеральные дорожники и сотрудники ГИБДД
На 452-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Бурятии состоялась профилактическая акция «Вместе за безопасность». Сотрудники Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» и Госавтоинспекции Бурятии провели беседы с водителями и напомнили им о главных условиях безаварийных поездок.
- Водителям рассказали об участках, на которых сегодня ведутся ремонтные работы и обратили внимание водителей на выполнение требований дорожных знаков во избежание ДТП, - сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Участники акции вручили автолюбителям тематические листовки и призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим, всегда пристёгивать ремни безопасности и быть внимательными на дороге.
По данным УГИБДД, за первые полгода на участках федеральных дорог, проходящих через Бурятию, зарегистрирован рост числа ДТП. В результате 81 аварии погибли 17 человек, ещё 117 получили травмы. Основное количество ДТП произошло по причине нарушения ПДД водителями.
Основные причины ДТП: столкновения в результате нарушений правил обгона; выезд на полосу встречного движения; некорректный выбор скорости; превышение допустимой скорости движения.
На федеральной трассе в Бурятии прошла акция «Вместе за безопасность»
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