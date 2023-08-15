В колонии Улан-Удэ провели приём по личным вопросам

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На приём обратились 35 осуждённых женщин



Администрация улан-удэнской исправительной колонии №7 провела проведён общий приём по личным вопросам осуждённых.



Женщины имели возможность обратиться к врио начальника колонии Евгению Михайлову, а также к начальникам отделов и служб учреждения. Всего на приём к администрации обратилось 35 осуждённых. Вопросы в основном касались социальных выплат и медицинского обеспечения.



На все заданные вопросы даны исчерпывающие ответы и необходимые разъяснения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

