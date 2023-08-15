Селенга в Улан-Удэ продолжает медленно повышаться





Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для Селенги считается 330 сантиметров, для Уды – 400.



Река Чикой на участке Чиккожзавод в Кяхтинском районе вышла на пойму на 7 см. В посёлке Поворот в Селенгинском районе этот показатель достиг 38 см.

Селенга в столице Бурятии продолжает подниматься. По данным Бурятского гидрометцентра на 15 августа, за последние сутки она прибавилась на один сантиметр – до 246. На столько же опустилась и Уда. Сейчас её уровень – 193 см (накануне было 194).Таким образом, главный приток Байкала в Улан-Удэ вышел на пойму на 16 сантиметров, в посёлке Новоселенгинск – на 91, в Наушках – на 6, в Усть-Кяхте – на 18, а в Кабанске – на 77.