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Селенга в Улан-Удэ продолжает медленно повышаться

Селенга в Улан-Удэ продолжает медленно повышаться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она поднялась выше поймы уже на 16 сантиметров

Селенга в столице Бурятии продолжает подниматься. По данным Бурятского гидрометцентра на 15 августа, за последние сутки она прибавилась на один сантиметр – до 246. На столько же опустилась и Уда. Сейчас её уровень – 193 см (накануне было 194).

Таким образом, главный приток Байкала в Улан-Удэ вышел на пойму на 16 сантиметров, в посёлке Новоселенгинск – на 91, в Наушках – на 6, в Усть-Кяхте – на 18, а в Кабанске – на 77. 

Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для Селенги  считается 330 сантиметров, для Уды – 400.

Река Чикой на участке Чиккожзавод в Кяхтинском районе вышла на пойму на 7 см. В посёлке Поворот в Селенгинском районе этот показатель достиг 38 см.
реки Селенга Уда

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