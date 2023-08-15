Андрей Турчак рассказал об итогах деятельности рабочей группы по СВО

Ряд законопроектов от рабочей группы по СВО уже находится на рассмотрении в Госдуме: данные документы депутаты планируют обсудить в период осенней сессии. Это касается инициативы об освобождении погибших или тяжелораненых поручителей - участников СВО от кредитных обязательств. На рассмотрении у депутатов Госдумы находится проект закона о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, которые обеспечивают рабочие места для участников спецоперации.К тому же на рассмотрение в парламент направлен проект закона о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Будет продолжена работа с законопроектом, который обеспечит право сохранения выплат на жилье для семей бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в зоне СВО. В зависимости от региона и вида службы размер этих выплат составит от 2,7 миллиона до почти 5 миллионов рублей.В конце весенней сессии парламента получили одобрение инициативы рабочей группы по вопросам СВО о выплате работодателями материальной помощи мобилизованным в период замораживания действия трудового договора и о гарантии прав мобилизованных участников потребительских сельхозкооперативов. Ожидается, что вышеназванные предложения будут гарантировать трудовые и финансовые права для участников специальной военной операции. Был подписан закон о выплате реальными деньгами социальной помощи для бойцов спецоперации.Как сообщает сайт партии «Единая Россия», продолжается деятельность по расширению применения единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.- В Бурятии создан комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Решением Народного Хурала Бурятии освобождены от уплаты транспортного налога граждане, принимающие участие в СВО, и члены их семей. Льгота будет действовать для одного автомобиля в течение двух лет и при необходимости может быть пролонгирована даже после завершения СВО. В республике продолжает действовать комплекс ранее принятых мер: единовременные выплаты от Республики Бурятия, единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в СВО (сертификат), оплата за счёт средств республиканского бюджета полной стоимости обучения по образовательным программам государственных образовательных организаций высшего образования на детей участников СВО, погибших или получивших инвалидность 1 группы, зачисление в республиканские государственные и муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации во внеочередном порядке, бесплатное обеспечение горячим питанием в школах детей участников СВО и ряд других мер поддержки. Также более 100 детей из подшефного Бурятии района ДНР отдохнут на Байкале в этом году, - отметил депутат Народного Хурала Бурятии, руководитель РИК РО партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.