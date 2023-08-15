Андрей Турчак рассказал об итогах деятельности рабочей группы по СВО

Рабочая группа по вопросам СВО за полгода рассмотрела 28 тысяч обращений от участников спецоперации и их семей. Итоги деятельности рабочей группы направлены президенту. Об этом стало известно от главы группы, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.
С учётом обращений граждан в рабочей группе были подготовлены десятки инициатив. Многие из этих предложений уже перешли в категорию федеральных законов. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
- Среди них – признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки, – отчитался глава группы по вопросам СВО.
Работа над некоторыми, наиболее насущными инициативами не прекращается и по сей день. Например, речь идёт об использовании при переходе на контракт практики учёта боевого опыта и квалификации, накопленных бойцами СВО в составе добровольческих формирований. Также это относится к применению «бесшовного механизма» перевода бойцов на лечение из военных в гражданские медучреждения и обратно, увеличению пропускной способности военно-врачебных комиссий.
Ряд законопроектов от рабочей группы по СВО уже находится на рассмотрении в Госдуме: данные документы депутаты планируют обсудить в период осенней сессии. Это касается инициативы об освобождении погибших или тяжелораненых поручителей - участников СВО от кредитных обязательств. На рассмотрении у депутатов Госдумы находится проект закона о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, которые обеспечивают рабочие места для участников спецоперации.
К тому же на рассмотрение в парламент направлен проект закона о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Будет продолжена работа с законопроектом, который обеспечит право сохранения выплат на жилье для семей бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в зоне СВО. В зависимости от региона и вида службы размер этих выплат составит от 2,7 миллиона до почти 5 миллионов рублей.
В конце весенней сессии парламента получили одобрение инициативы рабочей группы по вопросам СВО о выплате работодателями материальной помощи мобилизованным в период замораживания действия трудового договора и о гарантии прав мобилизованных участников потребительских сельхозкооперативов. Ожидается, что вышеназванные предложения будут гарантировать трудовые и финансовые права для участников специальной военной операции. Был подписан закон о выплате реальными деньгами социальной помощи для бойцов спецоперации.
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», продолжается деятельность по расширению применения единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.
- В Бурятии создан комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Решением Народного Хурала Бурятии освобождены от уплаты транспортного налога граждане, принимающие участие в СВО, и члены их семей. Льгота будет действовать для одного автомобиля в течение двух лет и при необходимости может быть пролонгирована даже после завершения СВО. В республике продолжает действовать комплекс ранее принятых мер: единовременные выплаты от Республики Бурятия, единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в СВО (сертификат), оплата за счёт средств республиканского бюджета полной стоимости обучения по образовательным программам государственных образовательных организаций высшего образования на детей участников СВО, погибших или получивших инвалидность 1 группы, зачисление в республиканские государственные и муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации во внеочередном порядке, бесплатное обеспечение горячим питанием в школах детей участников СВО и ряд других мер поддержки. Также более 100 детей из подшефного Бурятии района ДНР отдохнут на Байкале в этом году, - отметил депутат Народного Хурала Бурятии, руководитель РИК РО партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.