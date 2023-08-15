Жителю Иркутской области отключили электричество, не предупредив

В дело вмешалась прокуратура



Жителю села Тангуй Братского района Иркутской области прекратили подачу электроэнергии. При этом потребителя не уведомили должным образом о предстоящем отключении электроэнергии в домовладении.



Прокуратура внесла в организацию представление, во исполнение требований которого нарушения устранены.



Энергосбытовой организацией произведено подключение потребителя коммунальной услуги к электрической энергии, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

