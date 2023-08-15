У него остались родители, жена и братья
Во вторник, 15 августа, в Бичурском районе Бурятии проводят в последний путь 28-летнего Анатолия Асеева, чья жизнь оборвалась на специальной военной операции. Наш земляк погиб 28 июля, сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7». Похороны пройдут в его родном селе Окино-Ключи.
Анатолий родился 1 ноября 1994 года. В 2011-ом окончил местную школу, а затем выучился на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства в Бурятском республиканском агротехническом техникуме.
Отслужив в армии, подписал контракт на три года и отправился в город Борзя в соседнем Забайкалье.
После службы по контракту вернулся в Окино-Ключи. Работал вахтовым методом на строительстве Крымского моста. В 2019-ом устроился в ООО «Угольный разрез», где трудился слесарем по ремонту котельного и насосного оборудования
В сентябре уехал на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. В ноябре получил ранение и в мае 2023-го вновь вернулся в зону спецоперации.
Односельчане запомнили Анатолия как скромного, вежливого и отзывчивого человека. У погибшего бойца остались родители, жена и братья.
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 28-летнего мобилизованного
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