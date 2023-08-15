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«Просто ужас»: На севере Бурятии автомобилисты ездят по убитой дороге

«Просто ужас»: На севере Бурятии автомобилисты ездят по убитой дороге
Общество,  Фото:из архива
Её состояние усугубилось из-за большегрузов и дождей

Жители посёлка Маловский в Баунтовском районе поинтересовались, когда в порядок приведут дорогу на улице Редковского. По их словам, грейдер там прошёл недавно.

- Но всю дорогу снова выбили грузовыми машинами. Плюс дожди сделали своё дело. По-хорошему, надо было сначала отсыпать проблемные места, а потом грейдировать. А так прошлись поверхностно – и на этом всё, – пожаловались сельчане в группе «Баунт-инфо.24/7». – Ездить на легковом транспорте по такой убитой дороге – просто ужас.

Баунтовцы призвали власти принять меры. Заместитель руководителя районной администрации по инфраструктуре Алексей Дашиев сообщил, что дополнительное грейдирование на улицах Редковского и Производственная будет,  как только установится хорошая погода. «Предположительно – до конца августа», – отметил он.
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