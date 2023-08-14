Его построят на острове Русский к ВЭФ
На острове Русский в Приморском крае вовсю монтируют павильон Бурятии, в котором представят экспозицию республики. Она развернётся на выставке «Улица Дальнего Востока» (возрастное ограничение – 6+) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам председателя комитета внешних связей Минэкономики РБ Игоря Хальбаева, работа в разгаре.
- Уже восстановили подиумы, провели противопожарную обработку, изготовили и смонтировали арочные проёмы. Идёт внутренняя отделка – облицовка стен, устройство перегородок, потолка и каркасов под декорации. Установили и дополнительные кондиционеры, чтобы гостям и участникам было комфортно. Начинаем готовить прилегающую территорию – рабочие постригли газон, подровняли кроны деревьев. Завтра (15 августа – прим.) планируем завершить все работы по экстерьеру, – подчеркнул он.
В Приморье появится бурятский павильон
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