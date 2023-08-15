В столице республики осадков не прогнозируется
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 августа в республике переменная облачность, утром туман, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +25,+30, местами +19,+24.
В Улан-Удэ обещают ясную погоду. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +26,+28.
В Бурятии переменная облачность
Общество, Фото:
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