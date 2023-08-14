В селе в Бурятии дети рискуют покалечиться прямо на школьном стадионе

Местные жители переживают, что ребятишки упадут с бетонных плит и убьются
Жители Бичуры рассказали об опасности, подстерегающей учеников местной школы прямо возле стадиона. У входа туда лежит несколько бетонных плит.
- Сегодня лично видел, как с них упал ребёнок, – сообщил один из сельчан в группе «Бичура-инфо.24/7». – Там же могут убиться и покалечиться дети. Кто несёт за это ответственность? Сам стадион зарос травой, а на выборах будем гордиться, как всё сделали.
Директор Бичурской средней школы № 1 Ольга Серявина пообещала, что скоро территорию стадиона огородят.
- Договор на работы заключён. Проход в этом месте будет перекрыт, – заверила руководитель учебного заведения.
За невывезенные отходы местным жителям вернули 205 тысяч рублей
Местные жители переживают, что ребятишки упадут с бетонных плит и убьются
Гостям представят свежие молочные, мясные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия и др.
Они из неблагополучных семей
Бичурский район посетила делегация из Калмыкии
Ямы образовались на 35 участках дорог
Над постановкой работает московский режиссёр
По вопросам можно обратиться администрацию Советского района
Также ему вручили грамоту
На продукцию не было фитосанитарных сертификатов
На соревнования съехались более 200 участников
В этом году 100-летний юбилей отмечает патрульно-постовая служба полиции. В преддверии знаменательно даты мы узнали, как работает ППС транспортной полиции у северных берегов Байкала
Его построят на острове Русский к ВЭФ
Ребёнок дымил прямо на детской площадке
В программе мероприятия – литургия, ярмарка, праздничный концерт