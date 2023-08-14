В селе в Бурятии дети рискуют покалечиться прямо на школьном стадионе



Жители Бичуры рассказали об опасности, подстерегающей учеников местной школы прямо возле стадиона. У входа туда лежит несколько бетонных плит.



- Сегодня лично видел, как с них упал ребёнок, – сообщил один из сельчан в группе «Бичура-инфо.24/7». – Там же могут убиться и покалечиться дети. Кто несёт за это ответственность? Сам стадион зарос травой, а на выборах будем гордиться, как всё сделали.



Директор Бичурской средней школы № 1 Ольга Серявина пообещала, что скоро территорию стадиона огородят.



- Договор на работы заключён. Проход в этом месте будет перекрыт, – заверила руководитель учебного заведения.

