Делегация из Калмыкии посмотрела в Бурятии на бичурских тёлочек

Бичурский район посетила делегация из Калмыкии



Первый замминистра сельского хозяйства Республики Калмыкия Николай Абушинов и сельхозтоваропроизводители посетили племенной завод по разведению калмыцкой мясной породы крупного рогатого скота ООО «Победа» в Бичурском районе.



Они проявили большой интерес к условиям содержания и кормления бурятских «калмыков».



- Наши животноводы рассказали о технологии содержания и кормления скота, показали маточное стадо с нынешним приплодом и стадо прошлогодних тёлочек, - сообщили в администрации района.



Коллеги из Калмыкии поделились своим опытом откорма скота. Восхитились бичурской природой, разнотравьем, кормовой базой и наличием естественных водоёмов.



