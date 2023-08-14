Бичурский район посетила делегация из Калмыкии
Первый замминистра сельского хозяйства Республики Калмыкия Николай Абушинов и сельхозтоваропроизводители посетили племенной завод по разведению калмыцкой мясной породы крупного рогатого скота ООО «Победа» в Бичурском районе.
Они проявили большой интерес к условиям содержания и кормления бурятских «калмыков».
- Наши животноводы рассказали о технологии содержания и кормления скота, показали маточное стадо с нынешним приплодом и стадо прошлогодних тёлочек, - сообщили в администрации района.
Коллеги из Калмыкии поделились своим опытом откорма скота. Восхитились бичурской природой, разнотравьем, кормовой базой и наличием естественных водоёмов.
Делегация из Калмыкии посмотрела в Бурятии на бичурских тёлочек
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