В Посольском мужском монастыре в Бурятии состоится престольный праздник

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В программе мероприятия – литургия, ярмарка, праздничный концерт



19 августа, когда православные отмечают Преображение Господне, Спасо-Преображенский Посольский мужской монастырь отметит своё престольное торжество, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



В этот праздник мужской монастырь посетит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.



В 9.00 состоится литургия, которую возглавит владыка Иосиф.



В 11.00 на площади перед монастырём состоится открытие торговой ярмарки, а в 12.00 начнётся праздничный концерт, в котором примет участие заслуженный артист России Ян Осин.



Посольский монастырь находится в селе Посольское Кабанского района на берегу Байкала в 146 км от Улан-Удэ.





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