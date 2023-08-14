В программе мероприятия – литургия, ярмарка, праздничный концерт
19 августа, когда православные отмечают Преображение Господне, Спасо-Преображенский Посольский мужской монастырь отметит своё престольное торжество, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В этот праздник мужской монастырь посетит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.
В 9.00 состоится литургия, которую возглавит владыка Иосиф.
В 11.00 на площади перед монастырём состоится открытие торговой ярмарки, а в 12.00 начнётся праздничный концерт, в котором примет участие заслуженный артист России Ян Осин.
Посольский монастырь находится в селе Посольское Кабанского района на берегу Байкала в 146 км от Улан-Удэ.
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В Посольском мужском монастыре в Бурятии состоится престольный праздник
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