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В Посольском мужском монастыре в Бурятии состоится престольный праздник

В Посольском мужском монастыре в Бурятии состоится престольный праздник
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В программе мероприятия – литургия, ярмарка, праздничный концерт

19 августа, когда православные отмечают Преображение Господне, Спасо-Преображенский Посольский мужской монастырь отметит своё престольное торжество, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

В этот праздник мужской монастырь посетит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.

В 9.00 состоится литургия, которую возглавит владыка Иосиф.

В 11.00 на площади перед монастырём состоится открытие торговой ярмарки, а в 12.00 начнётся праздничный концерт, в котором примет участие заслуженный артист России Ян Осин.

Посольский монастырь находится в селе Посольское Кабанского района на берегу Байкала в 146 км от Улан-Удэ.


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православие монастырь

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