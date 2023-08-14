Ямы образовались на 35 участках дорог
В Улан-Удэ продолжают заделывать ямы после сильных дождей. В понедельник, 14 августа, дорожные бригады комбината по благоустройству работали на улицах Ключевская, Тобольская, Больничная, 502 км, Жердева, Шумяцкого, Геологическая и Трактовая, сообщили в комбинате по благоустройству.
Всего в августе устранили образовавшиеся после дождей ямы на 35 участках дорог общим объёмом 2,7 тыс. кв.м. Это улицы Лимонова, Трактовая, Бабушкина, пр.50-лет Октября, Ербанова, пр. Автомобилистов, Боевая, Медицинская, Модогоева, Смолина, Московская, Цивилева и другие улицы.
– После ливневых дождей на дорогах образовалось много неровностей и ям, в том числе и на гарантийных дорогах, где ремонт должны проводить подрядчики. Основную часть ям мы заделали. Работы проводим каждый день без выходных, чтобы обеспечить безопасное и комфортное движение на дорогах, – сказал директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин.
Районные администрации продолжают проверять состояние дорог и направлять заявки на ямочный ремонт в комитет городского хозяйства.
На дорогах Улан-Удэ латают дыры после дождей
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