К тому же ожидается сильный ветер
Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. Ожидается дождливая погода, порывы ветра усилятся до 20 м/с. При этом температура воздуха будет достаточно высокой.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 15 августа, по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром туман, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +4,+9, днём +25,+30, местами +19,+24.
В средине недели погода ухудшится. В среду, 16 августа, местами дожди, ливни, грозы. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 6-11 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +12,+17, местами +4,+9, днём +23,+28, местами +15,+20.
В четверг, 17 августа, облачно, на большей части территории дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +4,+9, днём +14,+19, местами до +24.
В Бурятии снова зарядят дожди
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