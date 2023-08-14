Русский драмтеатр в Улан-Удэ вовсю готовится к осенней премьере

Над постановкой работает московский режиссёр
15 сентября юбилейный 95-й театральный сезон откроется спектаклем по одной из самых загадочных повестей Александра Сергеевича Пушкина.
11 августа режиссёр Гульнара Галавинская (Москва) и художник Мария Шуплецова (Санкт-Петербург) поделились своим видением предстоящей премьеры. На этот раз театр сосредоточится на творчестве Пушкина и его удивительной повести «Метель» (6+).
Предыстория, такова: бедный армейский прапорщик Владимир Николаевич уговаривает свою невесту Марью Гавриловну венчаться втайне от родителей в соседней деревне. Но на пути к венцу разыгрывается метель… Правда, на этом история, созданная гением Пушкина, как известно, не заканчивается.
Зрителей унесёт в чудесный мир, где обстоятельства складываются по воле судьбы или рока. Романсы, стихи, живая классическая музыка, песочная анимация – все это будет в постановке, работа над которой уже началась, сообщают в театре.
- Есть произведения, напитываться которыми нужно с самого раннего возраста. Если постановка по Пушкину оживёт в театре имени Бестужева, у новых поколений зрителей вновь появится шанс соприкоснуться с прекрасным образцом русской классики через живое театральное искусство, – прокомментировала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Всем цехам вновь предстоит большая и интересная работа.
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